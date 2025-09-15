ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина не будет представлена на Олимпиаде-2026 в женском фигурном катании: в чем причина

Понедельник 15 сентября 2025 14:07
UA EN RU
Украина не будет представлена на Олимпиаде-2026 в женском фигурном катании: в чем причина Фото: Таисия Спесивцева претендовала на выступление на Играх (УФФК)
Автор: Андрей Костенко

На зимних Олимпийских играх-2026 не будет ни одной представительницы Украины в женском фигурном катании. Национальная федерация отказалась от участия в отборе в данной дисциплине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Отсутствие впервые за 16 лет

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) опубликовала окончательную заявку на отборочный олимпийский турнир, который пройдет 19-21 сентября в китайском Пекине. В нее не попала ни одна из представительниц женской категории.

Таким образом, впервые за 16 лет Украина не будет представлена в женском одиночном катании на Играх. Ранее подобное случалось лишь однажды, перед соревнованиями в Ванкувере-2010 - тогда ни одна из отечественных спортсменок не смогла завоевать лицензию.

Кто претендовал на квоту

На участие в квалификации претендовали две фигуристки: чемпионка Украины София Григоренко и серебряный призер Таисия Спесивцева. Они попали в предварительный список на поездку в Пекин.

В то же время, лидер сборной последних лет Анастасия Гожва выбыла из борьбы еще раньше. Она не получила лицензию на ЧМ-2025, а сейчас восстанавливается после травмы и временно приостановила тренировки.

Почему Украина отказалась от участия

Для определения финального состава на квалификационный турнир в Пекине УФФК выбрала соревнования Lombardia Trophy, который проходил в итальянском Бергамо.

Там Спесивцева опередила Григоренко, заняв 18-е место против 19-го. Но ни одна из украинок не выполнила необходимые технические требования, по которым выбирали участниц будущего чемпионата Европы-2026.

Он составляет 75 баллов за короткую и произвольную программы. Из них Спесивцева получила лишь 47,11, а лучший результат Григоренко в этом сезоне - 58,55.

Учитывая такие низкие результаты, УФФК приняла решение не выставлять участниц в женском катании на олимпийскую квалификацию.

Кто будет бороться за Олимпиаду

Получить олимпийские лицензии попытаются представители других дисциплин фигурного катания.

Одиночное катание, мужчины: Кирилл Марсак

Спортивные пары: София Голиченко / Артем Даренский

Танцы на льду: Мария Пинчук / Никита Погорелов

Ранее мы писали, что Международная федерация бобслея и скелетона сделала заявление о допуске россиян на Олимпиаду-2026.

Также читайте пять интересных фактов о наградах Олимпиады-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"