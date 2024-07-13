Україна буде в НАТО, але ми не можемо чекати вступ ще 75 років, - Кулеба

Обіцянка щодо членства України в НАТО має бути виконана. Але ми не можемо чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати вступ, це має відбутися в осяжному майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби в ефірі CNN.
"Ми будемо повністю раді, коли Україна стане членом НАТО. І обіцянка цього буде втілена. Ми побачили дуже обнадійливі сигнали на всіх рівнях за останні два дні про те, що шлях до членства незворотній, що Україна буде в НАТО. Але ми не можемо чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати вступ України. Це має відбутися раніше, а не пізніше. Тому що це єдиний шлях, щоб забезпечити стратегічну безпеку і стабільність у Євроатлантичному регіоні", - заявив міністр.
За його словами, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна почула обіцянки щодо додаткової військової допомоги, зокрема щодо ППО, а також рішення союзників, що український шлях до блоку є "незворотним".
Також Кулеба наголосив на важливості забезпечення українського війська достатньою кількістю зброї, щоб бійці могли утримувати позиції.
Нагадаємо, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся з 9 по 11 липня, Україна не отримала запрошення в Альянс, але союзники у підсумковому комюніке зазначили, що шлях нашої країни до блоку є "незворотнім".
При цьому напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що протягом найближчих 10 років Україна приєднається до Альянсу.
Крім того, в Білому домі заявили, що для вступу Україна спочатку має виграти війну з РФ. Зі схожою тезою виступив і президент Володимир Зеленський. Він вважає, що під час війни Україну не приймуть до Альянсу.
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