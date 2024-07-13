Украина будет в НАТО, но мы не можем ждать вступления еще 75 лет, - Кулеба

"Мы будем полностью рады, когда Украина станет членом НАТО. И обещание этого будет воплощено. Мы увидели очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях за последние два дня о том, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позднее. Потому что это единственный путь для обеспечения стратегической безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе", - заявил министр.

По его словам, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина услышала обещания по дополнительной военной помощи, в частности, по ПВО, а также решение союзников, что украинский путь в блок является "необратимым".

Также Кулеба отметил важность обеспечения украинской армии достаточным количеством оружия, чтобы бойцы могли удерживать позиции.

Путь Украины в НАТО