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Украина будет в НАТО, но мы не можем ждать вступления еще 75 лет, - Кулеба

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Обещание членства Украины в НАТО должно быть выполнено. Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление, это должно произойти в обозримом будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы в эфире CNN.

"Мы будем полностью рады, когда Украина станет членом НАТО. И обещание этого будет воплощено. Мы увидели очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях за последние два дня о том, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позднее. Потому что это единственный путь для обеспечения стратегической безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе", - заявил министр.

По его словам, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина услышала обещания по дополнительной военной помощи, в частности, по ПВО, а также решение союзников, что украинский путь в блок является "необратимым".

Также Кулеба отметил важность обеспечения украинской армии достаточным количеством оружия, чтобы бойцы могли удерживать позиции.

Путь Украины в НАТО

 

Напомним, что на состоявшемся с 9 по 11 июля саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получила приглашение в Альянс, но союзники в итоговом коммюнике отметили, что путь нашей страны в блок является "необратимым".

При этом накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что в ближайшие 10 лет Украина присоединится к Альянсу.

Кроме того, в Белом доме заявили, что для вступления Украина изначально должна выиграть войну с РФ. С похожим тезисом выступил и президент Владимир Зеленский. Он считает, что во время войны Украину не примут в Альянс.

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НАТОМИД УкраиныДмитрий Кулеба