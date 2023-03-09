Україна буде купляти газ спільно з країнами ЄС, - єврокомісар

"Ми інтегрували Україну в платформу спільних закупівель газу з метою допомогти отримати 2 мільярди кубометрів додаткового газу", - сказала комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон на зустрічі законодавців Євросоюзу.

Зазначається, що країни ЄС планують підписати свої перші контракти на спільну купівлю газу вже цього літа.

Нагадаємо, Україна готова надавати вільні потужності для транспортування природного газу з Каспію до ЄС.

РБК-Україна також повідомляло, що Україна може відмовитись від імпорту газу цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.