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Україна буде купляти газ спільно з країнами ЄС, - єврокомісар

Фото: єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна візьме участь у схемі спільного закупівлі газу країнами Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми інтегрували Україну в платформу спільних закупівель газу з метою допомогти отримати 2 мільярди кубометрів додаткового газу", - сказала комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон на зустрічі законодавців Євросоюзу.

Зазначається, що країни ЄС планують підписати свої перші контракти на спільну купівлю газу вже цього літа.

Нагадаємо, Україна готова надавати вільні потужності для транспортування природного газу з Каспію до ЄС.

РБК-Україна також повідомляло, що Україна може відмовитись від імпорту газу цього року.

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