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Україна може відмовитись від імпорту газу вже цього року: що передбачає план

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Україна, Четвер 23 лютого 2023 13:43
Україна може відмовитись від імпорту газу вже цього року: що передбачає план Фото: "Нафтогаз" відмовиться від імпорту газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна може відмовитись від імпорту газу вже цього року. План вимагає, щоб "Нафтогаз" збільшив видобуток на 8%, а приватні компанії - на 16% на тлі заборони експорту палива.

Про це, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови НАК Олексія Чернишова агентству Bloomberg.

Як зазначається у публікації, спроба відмовитися від імпорту газу стане першою в історії країни з моменту повернення незалежності 1991 року.

Міжнародний валютний фонд підрахував наприкінці минулого року, що Україна має закупити 5 млрд кубометрів газу 2023 року. "Нафтогаз" очікує того ж за найгіршого сценарію, сказав Чернишов.

Останніми місяцями НАК імпортував менше газу, ніж планувалося. За словами Чернишова, компанія закупила близько половини із запланованих з кінця жовтня 2 млрд кубометрів.

Він назвав зусилля національних виробників газу щодо збереження видобутку "героїчним вчинком", поряд із дисципліною домогосподарств. Тепла погода також допомогла Україні пережити зиму.

"Збільшення внутрішнього виробництва - наша стратегічна мета, і ми маємо займатися цим самі. Це не просто питання бізнесу - це питання виживання та незалежності України", - сказав Чернишов.

За його словами, ситуація, що склалася цієї зими, вплинула на план "Нафтогазу" щодо відмови від імпорту газу, хоча він не виключив, що все ж таки може знадобитися закупити 2 млрд кубометрів газу.

"Але це не наш основний план", - сказав Чернишов, зазначивши, що Україна має покладатися на себе.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цього року НАК планує додатково видобути 1 млрд кубометрів. Також очікується, що обсяги збільшать і приватні видобувні компанії. У результаті видобуток зросте до 19 млрд кубометрів.

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