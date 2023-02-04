Україна готова сприяти транспортуванню газу з Каспію до ЄС, - Міненергетики

Попри повномасштабну війну Україна готова надавати вільні потужності в стратегічно важливому процесі транспортування природного газу з Каспію до країн-членів Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час Дев’ятого міністерського засідання Консультативної Ради Південного газового коридору в Баку зазначив, що вже через декілька місяців розпочнеться сезон закачування. Більшість ПСГ країн ЄС заповнені, що сприяє збільшенню інтересу до українських ПСГ. За його словами, ключове рішення базується на використанні існуючої інфраструктури - потужності Трансбалканського газопроводу.

"Для Оператора ГТС України це можливість залучення нових замовників послуг по міждержавних точках з’єднання", - зазначив Колісник.

А також додав, що Україна сьогодні - повноправний партнер сторін в межах співробітництва у нафтогазовому комплексі.

"Одним з ключових інфраструктурних проєктів у межах співробітництва з Азербайджаном є проєкт Євроазіатського нафтотранспортного коридору для створення нового маршруту транспортування нафти з Каспійського регіону на ринки ЄС. Ми зацікавлені в реалізації проєкту Південного газового коридору і готові до співпраці в рамках диверсифікації шляхів постачання природного газу", - підсумував заступник міністра енергетики.