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Украина будет покупать газ совместно со странами ЕС, - еврокомиссар

Фото: еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина примет участие в схеме совместной закупки газа странами Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 миллиарда кубометров дополнительного газа", - сказала комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон на встрече законодателей Евросоюза.

Отмечается, что страны ЕС планируют подписать свои первые контракты на совместную покупку газа уже этим летом.

Напомним, Украина готова предоставлять свободные мощности для транспортировки природного газа из Каспия в ЕС.

РБК-Украина также сообщало, что Украина может отказаться от импорта газа в этом году.

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