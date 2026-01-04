Україна близька до миру, проте питання залишається відкритим: версія NYT про гарантії безпеки

У Києві наголошують, що будь-які домовленості з Росією не матимуть практичного значення без чітко прописаних гарантій безпеки, які реально працюють.

Гарантії безпеки як ключове питання

Україна неодноразово заявляла, що стійкий мир можливий лише за наявності надійних механізмів захисту від повторної агресії РФ.

Саме тема гарантій безпеки залишається найскладнішою в переговорах і водночас такою, що визначає їхній результат.

Поки що незрозуміло, які країни готові взяти на себе конкретні зобов'язання і яким чином ці гарантії будуть реалізовані на практиці.

Візит радників та обговорення плану

3 січня в Україну прибули 18 радників з національної безпеки від держав-партнерів. Їхня участь зосереджена на обговоренні проєкту мирного плану, системи безпекових гарантій та концепції післявоєнної відбудови країни.

За словами Зеленського, робота над ключовими документами - гарантіями безпеки, економічним відновленням і поетапним завершенням війни - просувається в прискореному режимі, а узгодження базових положень можливе вже в січні.

Чому Київ наполягає на жорстких гарантіях

Українська позиція багато в чому сформована попереднім досвідом, зокрема Будапештським меморандумом 1994 року. Тоді Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на запевнення безпеки, які не містили конкретних механізмів військової підтримки.

Відсутність юридично зобов'язуючих зобов'язань, за оцінкою української сторони, стала одним із чинників, які дали змогу Росії розпочати агресію 2014 року.

Що обговорюють партнери

У проєкті мирного плану розглядаються гарантії безпеки, наближені до принципів колективної оборони НАТО. Серед можливих гарантів називаються США, Альянс і окремі європейські держави.

Також обговорюється збереження чисельності ЗСУ на рівні близько 800 тисяч військових за фінансової підтримки партнерів, укладення двосторонньої угоди про безпеку зі США, а також членство України в ЄС у визначені терміни.

Окрема увага приділяється формату коаліції охочих і потенційному розміщенню європейських контингентів на території України або ж найближчих країн Євросоюзу.