Украина близка к миру, однако вопрос остается открытым: версия NYT о гарантиях безопасности

Переговорный процесс Украины с международными партнерами вышел на новый этап и приблизил стороны к обсуждению возможного формата мирного урегулирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times.
В Киеве подчеркивают, что любые договоренности с Россией не будут иметь практического значения без четко прописанных и реально работающих гарантий безопасности.
Украина неоднократно заявляла, что устойчивый мир возможен лишь при наличии надежных механизмов защиты от повторной агрессии РФ.
Именно тема гарантий безопасности остается наиболее сложной в переговорах и одновременно определяющей их результат.
Пока не ясно, какие страны готовы взять на себя конкретные обязательства и каким образом эти гарантии будут реализованы на практике.
3 января в Украину прибыли 18 советников по национальной безопасности от государств-партнеров. Их участие сосредоточено на обсуждении проекта мирного плана, системы гарантий безопасности и концепции послевоенного восстановления страны.
По словам Зеленского, работа над ключевыми документами — гарантиями безопасности, экономическим восстановлением и поэтапным завершением войны — продвигается в ускоренном режиме, а согласование базовых положений возможно уже в январе.
Украинская позиция во многом сформирована предыдущим опытом, в частности Будапештским меморандумом 1994 года. Тогда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на заверения безопасности, которые не содержали конкретных механизмов военной поддержки.
Отсутствие юридически обязывающих обязательств, по оценке украинской стороны, стало одним из факторов, позволивших России начать агрессию в 2014 году.
В проекте мирного плана рассматриваются гарантии безопасности, приближенные к принципам коллективной обороны НАТО. Среди возможных гарантов называются США, Альянс и отдельные европейские государства.
Также обсуждается сохранение численности ВСУ на уровне около 800 тысяч военных при финансовой поддержке партнеров, заключение двустороннего соглашения о безопасности с США, а также членство Украины в ЕС в определенные сроки.
Отдельное внимание уделяется формату коалиции желающих и потенциальному размещению европейских контингентов на территории Украины или же ближайших стран Евросоюза.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективные гарантии безопасности должны включать создание мониторинговой миссии и четко прописанные механизмы реагирования со стороны партнеров на любые нарушения договоренностей, подчеркнув, что без таких инструментов контроль за выполнением соглашений будет формальным.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу рассмотреть формат долгосрочных гарантий безопасности для Украины сроком от 30 до 50 лет, отметив необходимость устойчивых и продолжительных обязательств со стороны партнеров.