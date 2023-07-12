Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли, - Столтенберг

"Рішення, прийняті у Вільнюсі, знаменують початок нової сторінки у відносинах між НАТО та Україною. Сьогодні ми зустрічаємося як рівні", - сказав він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Вчора у Вільнюсі розпочався дводенний саміт НАТО. Країни-члени узгодили пакет з трьох елементів, які повинні наблизити вступ України до НАТО, зокрема йдеться про:

багаторічну програму допомоги Україні;

створення Ради Україна - НАТО;

скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

Також країни-члени НАТО узгодили спільне комюніке щодо України під час дискусій на саміті у Вільнюсі. В ньому союзники окреслили бачення того, яким має бути шлях нашої країни до членства в Альянсі.

Столтенберг зазначив, що Україна зможе отримати запрошення у НАТО після того, як виконає всі необхідні умови, зокрема, реформи в оборонному секторі.

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