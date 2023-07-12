Украина ближе к НАТО, чем когда-либо, - Столтенберг

В настоящее время Украина находится ближе к Североатлантическому альянсу, чем когда-либо в своей истории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на брифинге.
"Решения, принятые в Вильнюсе, знаменуют начало новой страницы в отношениях между НАТО и Украиной. Сегодня мы встречаемся как равные", - сказал он.
Вчера в Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. Страны-члены согласовали пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО, в частности речь идет об:
Также страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине во время дискуссий на саммите в Вильнюсе. В нем союзники очертили видение того, каким должен быть путь нашей страны к членству в Альянсе.
Столтенберг отметил, что Украина сможет получить приглашение в НАТО после того, как выполнит все необходимые условия, в частности реформы в оборонном секторе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.