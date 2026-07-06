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Трамп почав інакше дивитися на війну в Україні, - Зеленський

22:50 06.07.2026 Пн
2 хв
Що змусило американського лідера переглянути своє ставлення до війни?
aimg Марія Науменко
Трамп почав інакше дивитися на війну в Україні, - Зеленський Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Успіхи України в далекобійних ударах дронами вплинули на те, як у США оцінюють перебіг війни та перспективи її завершення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Financial Times.

За словами Зеленського, під час телефонної розмови в суботу президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "дуже добре справляється" зі своєю кампанією далекобійних ударів безпілотниками.

На запитання, чи достатньо цього, щоб Трамп остаточно став на бік України, Зеленський відповів, що, на його відчуття, американський лідер почав дивитися на війну по-новому.

"Президент Трамп хоче бути там, де є успіх", - наголосив Зеленський.

Президент України припустив, що на позицію Трампа можуть впливати не лише його особисті погляди, а й наближення виборів, політичний статус та уявлення про те, як можна завершити війну Росії проти України.

Нагадаємо, 7-8 липня в Анкарі відбудеться саміт НАТО, під час якого Трамп планує зустрітися з Зеленським. У Білому домі повідомили, що сторони мають обговорити шляхи завершення війни Росії проти України.

За даними Associated Press, після переговорів із Зеленським Трамп може провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше Трамп заявляв, що Путін нібито "відчуває тиск", а завершення війни може бути ближчим, ніж багато хто вважає.

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