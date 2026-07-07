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Украина больше не нуждается в разрешениях на удары по России, - Сибига

21:02 07.07.2026 Вт
1 мин
Почему Киев может самостоятельно определять цели для ударов в России?
aimg Мария Науменко
Украина больше не нуждается в разрешениях на удары по России, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
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Украина наметила новый подход к ударам в глубине России. Решения по ним будут приниматься без разрешений третьих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина больше не нуждается в разрешениях третьих сторон для нанесения дальнобойных ударов по законным военным целям на территории России.

По его словам, Украина будет продолжать ассиметричные операции, используя собственное оружие.

"Это наше право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН", - подчеркнул Сибига.

Дальнобойные удары и реакция мира

Напомним, 6 июля украинские дроны поразили Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России и расположенный за Уралом. Беспилотники преодолели более 3 тысяч километров, что стало самым глубоким ударом по территории РФ с начала полномасштабной войны.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявлял, что союзники по НАТО понимают причины дальнобойных ударов Украины по России.

По его оценке, эта кампания изменила стратегическое мышление США по поводу войны и укрепила позиции Киева на переговорах.

Даже президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что президент США Дональд Трампначал иначе оценивать ход войны и успехи Украины после дальнобойных ударов дронами.

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