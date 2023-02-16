Україна бере активну участь у взаємодії зі США щодо підзвітності використаної допомоги, - Держдеп
Україна взаємодіє зі Сполученими Штатами на багатьох рівнях, аби забезпечити прозорість і підзвітність використання багатомільярдної американської допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави департаменту міжнародного сприяння Держдепу США Дафни Ренд.
"Ми працюємо щодо підзвітності з урядом України, з президентом Зеленським і його чудовою командою, і вони беруть активну участь у цьому", - зазначила дипломат.
Ренд вказала, ці зусилля дозволяють дати чітку відповідь платникам податків, а також уряду й Конгресу Сполучених Штатів, як і куди використовуються американські кошти.
За її словами, питання контролю витрат, виділених для підтримки Україні є головним пріоритетом адміністрації США.
"Ми зосереджені на цьому, ми стежимо за кожним доларом і прагнемо до найвищого рівня підзвітності", - підсумувала представниця Держдепартаменту.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вашингтон готує новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 10 мільярдів доларів.
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