ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна бере активну участь у взаємодії зі США щодо підзвітності використаної допомоги, - Держдеп

Новость на русском →
Четвер 16 лютого 2023 02:47
Україна бере активну участь у взаємодії зі США щодо підзвітності використаної допомоги, - Держдеп Фото: Глава департаменту міжнародного сприяння Держдепу США Дафна Ренд (flickr.com)
Автор: Олег Васьків

Україна взаємодіє зі Сполученими Штатами на багатьох рівнях, аби забезпечити прозорість і підзвітність використання багатомільярдної американської допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави департаменту міжнародного сприяння Держдепу США Дафни Ренд.

"Ми працюємо щодо підзвітності з урядом України, з президентом Зеленським і його чудовою командою, і вони беруть активну участь у цьому", - зазначила дипломат.

Ренд вказала, ці зусилля дозволяють дати чітку відповідь платникам податків, а також уряду й Конгресу Сполучених Штатів, як і куди використовуються американські кошти.

За її словами, питання контролю витрат, виділених для підтримки Україні є головним пріоритетом адміністрації США.

"Ми зосереджені на цьому, ми стежимо за кожним доларом і прагнемо до найвищого рівня підзвітності", - підсумувала представниця Держдепартаменту.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вашингтон готує новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 10 мільярдів доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Державний департамент США Допомога Україні
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян