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США готують пакет допомоги Україні на 10 млрд доларів та нові санкції проти РФ, - ЗМІ

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Вашингтон, Середа 15 лютого 2023 00:58
США готують пакет допомоги Україні на 10 млрд доларів та нові санкції проти РФ, - ЗМІ Фото: США готують пакет допомоги Україні на 10 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати готують новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 10 млрд доларів, а також нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Офіційні особи США заявили, що адміністрація президента Джо Байдена готує кілька важливих заяв, спрямованих на демонстрацію непохитної підтримки США Україні у дні річниці повномасштабного російського вторгнення, про які буде оголошено наступного тижня.

У Вашингтоні розробляють новий пакет економічних обмежень проти Росії, а також готують великий пакет фінансової допомоги у розмірі 10 млрд. доларів, щоб підтримати роботу уряду України.

Очікується також, що Білий дім найближчими днями також оголосить про ще один великий пакет військової допомоги Україні. Офіційні особи додали, що допомога у розмірі 10 млрд доларів буде прямою бюджетною допомогою уряду України.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть запровадити санкції щодо більшої кількості банків , пов'язаних із Росією. Також планується посилити заходи щодо будь-якого ухилення від цих правил.

Також ми писали, що швейцарський банк Credit Suisse заморозив активи, що належать підсанкційним росіянам, на 17,6 млрд. швейцарських франків (майже 20 млрд. доларів).

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