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Украина активно участвует во взаимодействии со США по подотчетности использованной помощи, - Госдеп

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Четверг 16 февраля 2023 02:47
Украина активно участвует во взаимодействии со США по подотчетности использованной помощи, - Госдеп Фото: Глава департамента международного содействия Госдепа США Дафна Рэнд (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

Украина взаимодействует со США на многих уровнях, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность использования многомиллиардной американской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы департамента международного содействия Госдепа США Дафны Рэнд.

"Мы работаем по подотчетности с правительством Украины, с президентом Зеленским и его замечательной командой, и они активно участвуют в этом", - отметила дипломат.

Рэнд указала, что эти усилия позволяют дать четкий ответ налогоплательщикам, а также правительству и Конгрессу Соединенных Штатов, как и куда используются американские средства.

По ее словам, вопрос контроля расходов, выделенных для поддержки Украине, является главным приоритетом администрации США.

"Мы сосредоточены на этом, мы следим за каждым долларом и стремимся к самому высокому уровню подотчетности", - подытожила представитель Госдепартамента.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон готовит новый пакет финансовой помощи Украине в размере 10 миллиардов долларов.

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