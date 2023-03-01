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Україна не б'є по території РФ: у Зеленського відреагували на "атаку дронів" у росіян

Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Україна веде оборонну війну і не завдає ударів по території Росії. Інциденти з атаками дронів усередині країни-агресора пов'язані з панічними процесами серед росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома. У РФ наростають панічно-дезінтеграційні процеси, що відображено збільшенням внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури з боку непізнаних літаючих об'єктів", - написав Подоляк.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, що в останній день зими в Росії повідомили про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників".

Зокрема, інформація про падіння дронів надійшла з кількох російських регіонів, включаючи Підмосков'я та Санкт-Петербург.

Крім того, про уламки трьох дронів повідомили у Бєлгороді, а на нафтобазі в Туапсе Краснодарського краю внаслідок інциденту з БПЛА взагалі спалахнула пожежа. Крім того, про падіння дронів повідомляли у Брянській області та Адигеї. Традиційно росіяни звинувачують у причетності Україну, але офіційно українська це заперечує.

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