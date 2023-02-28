У Росії та Криму знову оголосили повітряну тривогу через радіо (відео)

У Росії та Криму сьогодні зранку знову пролунали оголошення про загрозу ракетних ударів. Попередження транслювали радіо станції та телеканали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Росіяни у соцмережах зазначають, що повідомлення про загрозу чули через радіо у Бєлгородській області на інших містах РФ. Крім того, окупаційна влада Криму також заявила про хакерську атаку на радіостанції.

Водночас у низці регіонів у Росії попередження про загрозу пролунали в ефірі телеканалів, зокрема "2х2" та "ТНТ4".

Подібні повідомлення чули жителі Москви та Підмосков'я, Омська та Саратова.