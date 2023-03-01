Украина не бьет по территории РФ: у Зеленского отреагировали на "атаку дронов" у россиян

"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома. В РФ нарастают панически-дезинтеграционные процессы, что отражено увеличением внутренних атак на объекты инфраструктуры со стороны неопознанных летающих объектов", - написал Подоляк.

Атаки дронов в России

Напомним, что в последний день зимы в России сообщили о серии инцидентов, якобы связанных с "атаками украинских беспилотников".

В частности, информация о падении дронов поступила из нескольких российских регионов, включая Подмосковье и Санкт-Петербург.

Кроме того, об обломках трех дронов сообщили в Белгороде, а на нефтебазе в Туапсе Краснодарского края в результате инцидента с БПЛА вообще вспыхнул пожар. Кроме того, о падении дронов сообщали в Брянской области и Адыгее. Традиционно россияне обвиняют в причастности Украину, но официально украинский это отрицает.

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