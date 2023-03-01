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Украина не бьет по территории РФ: у Зеленского отреагировали на "атаку дронов" у россиян

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории России. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома. В РФ нарастают панически-дезинтеграционные процессы, что отражено увеличением внутренних атак на объекты инфраструктуры со стороны неопознанных летающих объектов", - написал Подоляк.

Атаки дронов в России

Напомним, что в последний день зимы в России сообщили о серии инцидентов, якобы связанных с "атаками украинских беспилотников".

В частности, информация о падении дронов поступила из нескольких российских регионов, включая Подмосковье и Санкт-Петербург.

Кроме того, об обломках трех дронов сообщили в Белгороде, а на нефтебазе в Туапсе Краснодарского края в результате инцидента с БПЛА вообще вспыхнул пожар. Кроме того, о падении дронов сообщали в Брянской области и Адыгее. Традиционно россияне обвиняют в причастности Украину, но официально украинский это отрицает.

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