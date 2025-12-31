РФ оприлюднила фейкову мапу "атаки дронів" на резиденцію Путіна, - СЗР
Міноборони РФ через дві доби після заяв про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна оприлюднило карту руху дронів, яку в Службі зовнішньої розвідки України назвали фейковою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України та мапу Міноборони РФ.
За даними Міноборони РФ, сили ППО нібито знищили 50 безпілотників у Брянській і Смоленській областях, які, за твердженням росіян, прямували до резиденції Путіна. Ще 41 дрон, як заявляють окупанти, було збито в Новгородській області.
Резиденція Путіна розташована в Новгородській області поблизу міста Валдай, приблизно за 20 кілометрів від населеного пункту Довгі Бороди. Водночас жодних підтверджень заявам російської сторони не було надано.
У Службі зовнішньої розвідки України зазначають, що Росія проводить інформаційну операцію з метою зриву домовленостей між президентами України та США.
Що каже розвідка
Ознаки фейку, на які вказує СЗР
- у розвідці навели низку фактів, що свідчать про недостовірність заяв РФ:
- протягом 29 грудня місцеві жителі Новгородської області не повідомляли про атаку безпілотників або її наслідки;
- відсутні будь-які фактичні докази - уламки, фото чи відео збитих дронів, які Кремль не може надати майже добу після початку інформаційної кампанії;
- Міноборони РФ двічі змінювало свої зведення, коригуючи кількість нібито зафіксованих безпілотників для узгодження з кремлівськими наративами: спочатку повідомлялося про 18 дронів, згодом - уже про 23.
У СЗР наголосили, що поширення таких заяв є частиною спроб Росії виправдати подальші агресивні дії та вплинути на міжнародний переговорний процес.
Вкид про атаку на резиденцію Путіна
29 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про нібито спробу атаки українських безпілотників на резиденцію Путіна в Новгородській області.
Представник країни-агресора одразу перейшов до погроз, стверджуючи, що Росія вже визначила цілі в Україні для "удару у відповідь", а також безпідставно звинуватив Київ у так званому "державному тероризмі".
Водночас заяви Лаврова не узгоджуються з версією Міністерства оборони РФ - зокрема щодо кількості дронів, які нібито брали участь в атаці.
Президент України Володимир Зеленський оперативно відреагував на ці твердження, назвавши їх черговою російською дезінформацією. За його словами, такі інформаційні вкиди спрямовані на зрив дипломатичних зусиль України та команди Дональда Трампа і можуть використовуватися як привід для нових ударів по українській території.
Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що після цього інциденту Росія нібито має намір "посилити переговорні позиції" щодо України. У МЗС України наголосили, що історія з атакою є фейком, який Москва використовує для підриву мирних ініціатив за участі Києва та Вашингтона.
