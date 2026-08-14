Україна атакувала майже третину великих НПЗ Росії лише за два тижні

Агентство зазначає, що відновлення українських атак знову чинить тиск на постачання.

Згідно з даними підрахунку на основі публічних заяв обох країн, від початку місяця Україна вдарила по 10 із 34 великих російських НПЗ, переважно пов’язаних із найбільшими виробниками нафти в РФ.

Зазначається, що більшість об’єктів, які були атаковані, також зазнали ударів раніше цього року.

Агентство пише, що це може спровокувати черговий стрибок цін на паливо, що створить потенційну політичну проблему для Кремля напередодні парламентських виборів в Росії наступного місяця.

Нагадаємо, один із найбільших нафтопереробних заводів Росії повністю припинив роботу після пожежі, що виникла внаслідок атаки безпілотників. На відновлення пошкодженого обладнання може знадобитися до шести місяців.

Крім того, в ніч на 13 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у місті Салават, що в Республіці Башкортостан.