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Росія почала імпортувати бензин з Індії через удари України по НПЗ, - Bloomberg

09:03 12.08.2026 Ср
2 хв
Перша партія індійського бензину прибула до РФ минулого тижня
aimg Тетяна Степанова
Росія почала імпортувати бензин з Індії через удари України по НПЗ, - Bloomberg Фото: Росія почала імпортувати бензин з Індії через удари України по НПЗ (Getty Images)
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Росія почала імпортувати бензин з Індії через дефіцит пального, який виник після серії ударів України по російських нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, перша партія індійського бензину прибула до Росії 5 серпня. Постачальником стала компанія Nayara Energy, акціонером якої є російська "Роснефть".

Паливо транспортували пов'язаними з Росією танкерами через перевалку біля узбережжя Єгипту.

Аналітики зазначають, що ці поставки разом із постійним імпортом з Білорусі та інших сусідніх країн свідчать про серйозний дисбаланс на російському ринку бензину.

За оцінкою EA Analytics, у липні російські НПЗ переробляли близько 3,6 млн барелів сирої нафти на добу - приблизно на третину менше за сезонну норму. Минулого тижня українські удари зачепили п'ять нафтопереробних підприємств, а цього тижня - щонайменше два.

Через проблеми з внутрішнім забезпеченням москва заборонила експорт бензину та дизельного пального, намагаючись забезпечити власний ринок.

Поставки з Індії здійснюються складним маршрутом. За даними Bloomberg, один із російських танкерів завантажив 42 тисячі тонн бензину на індійському НПЗ у Вадінарі 18 червня.

Згодом вантаж перевантажили на інше судно в єгипетському порту Дамієтта, після чого бензин доставили до Росії.

Kpler зафіксував ще кілька подібних поставок, що може свідчити про продовження схеми імпорту індійського пального до Росії.

Росія випрошувала бензин в Індії

Нагадаємо, у липні ми повідомляли, що найбільші російські енергетичні компанії звернулися до індійських нафтопереробних підприємств із проханням збільшити постачання бензину через наслідки українських ударів по НПЗ.

Відомо, що українські далекобійні удари вивели з ладу 43% потужностей російських НПЗ.

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Російська Федерація НАФТА Індія НПЗ Бензин
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