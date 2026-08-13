Удари по НПЗ нищать логістику в РФ: рейси скорочуються, а ціни стрімко зростають

Удари українських безпілотників по російських НПЗ спричинили масштабну паливну кризу в РФ. Це змушує логістичні компанії скорочувати маршрути перевезень та стрімко піднімати тарифи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Через зростання вартості пального на 16-18% за останній місяць витрати транспортних компаній зросли на 4,5-5,5%. Через це перевізники змушені масово відмовлятися від далеких рейсів.

Зокрема, комерційна директорка компанії Logistic Performance Валерія Савенкова зазначила, що підприємство повністю припинило міжрегіональні перевезення.

"Нам вдалося дуже швидко реорганізувати нашу логістичну діяльність і відмовитися від далекобійних маршрутів. Ми більше не здійснюємо доставки між регіонами Росії. Натомість зосереджуємося на коротших маршрутах у межах Московського регіону та доставці вантажів до найближчих портів", - розповіла вона.

За її словами, у деяких районах Сибіру, де ціни виявилися найвищими, досі діють жорсткі обмеження на постачання пального.

Зростання тарифів та інфляційний тиск

За даними Росстату, у першій половині 2026 року понад 70% усіх вантажів у Росії перевозили саме автомобілями. Зростання витрат на автоперевезення посилює загальну інфляцію в країні, а повернення цін до попереднього рівня фахівці не очікують.

Голова комітету з комерційних перевезень Російської асоціації автомобільних дилерів Віталій Кисельов повідомив, що під час найгострішої фази кризи у липні тарифи зросли в середньому на 12-15%, а на окремих маршрутах - до 50%.

"Зниження тарифів не буде - це ми можемо сказати напевно", - наголосив він.

Він пояснив, що пальне становить близько 30% витрат на перевезення, а попередні знижки для перевізників (від 7% до 12%) повністю скасували. Додатково ситуацію ускладнюють підвищення плати за федеральні автошляхи, брак водіїв та сезонний попит на швидкопсувні товари.

Ускладнення торгівлі з Китаєм

Суттєво подорожчали й маршрути з Китаю - головного торговельного партнера РФ. За словами засновника компанії Optimalog Георгія Властопуло, вантажівки змушені стояти в чергах за пальним по два-три дні в Забайкальському краї.

Доставка вантажу з Китаю до Москви зросла майже на третину - до 1,1-1,2 млн рублів (близько 14 000 доларів), хоча раніше коштувала 10 000-11 000 доларів.

"Ми не бачимо суттєвого падіння цін, оскільки проблеми в Забайкальському краї зберігаються", - додав він.

Через це бізнес шукає альтернативи: попит на залізничні перевезення з Китаю зріс на 18-20%, а на морські - на 10-12%. Властопуло підкреслив, що навіть у разі стабілізації постачання тарифи впадуть максимум на 7-10%, оскільки перевізники намагатимуться компенсувати збитки від простою автопарку.