НПЗ в Орську зупинили на пів року та "готуються до найгіршого сценарію"

Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії повністю зупинив роботу після пожежі, спричиненої атакою дронів, а на відновлення обладнання може піти до пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Оренбурзької області Євгена Солнцева.

"Готуємося до найгіршого сценарію": заява влади

"Завод повністю зупинено. Готуємося до найгіршого сценарію", - написав Солнцев 13 серпня.

За його словами, уражаючі елементи пошкодили ключову інфраструктуру підприємства. Відновити її наразі неможливо. Через санкційні обмеження ремонт обладнання може розтягнутися до півроку.

Що це за завод

ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" - один з провідних нафтопереробних заводів Росії. Підприємство входить до складу компанії Forteinvest. Проєктна потужність заводу становить 5,76 мільйона тонн нафти на рік, це приблизно 115 200 барелів на добу.

У 2024 році завод переробив 4,2 мільйона тонн сирої нафти. З цієї сировини там виробили:

1,8 мільйона тонн дизельного пального;

600 тисяч тонн бензину;

500 тисяч тонн бітуму;

200 тисяч тонн мазуту.

Через ситуацію на заводі постачання пального в Оренбурзькій області ускладнилося. На заправках пріоритет надають спецтранспорту, а водіям пропонують запастися терпінням.

Атака дронів на Орськ: хронологія подій

Нагадаємо, вранці 11 серпня дрони атакували Оренбурзьку область, і на одному з промислових підприємств регіону спалахнула пожежа.

Тієї ж ночі вогонь охопив одразу два великі нафтопереробні заводи Росії - Комсомольський НПЗ у Хабаровському краї та підприємство в Орську.