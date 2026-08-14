Украина атаковала почти треть крупных НПЗ России всего за две недели

Агентство отмечает, что возобновление украинских атак снова оказывает давление на поставки.

Согласно данным подсчета на основе публичных заявлений обеих стран, с начала месяца Украина ударила по 10 из 34 крупных российских НПЗ, преимущественно связанных с крупнейшими производителями нефти в РФ.

Отмечается, что большинство объектов, которые были атакованы, также получили удары раньше в этом году.

Агентство пишет, что это может спровоцировать очередной скачок цен на топливо, что создаст потенциальную политическую проблему для Кремля в преддверии парламентских выборов в России в следующем месяце.

Напомним, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России полностью прекратил работу после пожара, возникшего в результате атаки беспилотников. На восстановление поврежденного оборудования может потребоваться до шести месяцев.

Кроме того, в ночь на 13 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават в Республике Башкортостан.