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Украина атаковала почти треть крупных НПЗ России всего за две недели

12:17 14.08.2026 Пт
2 мин
Большинство атакованных заводов находились под ударами и раньше в этом году
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в августе украинские дроны прилетели по 10 крупным НПЗ России (t.me/GeneralStaffZSU)

С начала августа украинские беспилотники атаковали почти треть крупных нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что возобновление украинских атак снова оказывает давление на поставки.

Согласно данным подсчета на основе публичных заявлений обеих стран, с начала месяца Украина ударила по 10 из 34 крупных российских НПЗ, преимущественно связанных с крупнейшими производителями нефти в РФ.

Отмечается, что большинство объектов, которые были атакованы, также получили удары раньше в этом году.

Агентство пишет, что это может спровоцировать очередной скачок цен на топливо, что создаст потенциальную политическую проблему для Кремля в преддверии парламентских выборов в России в следующем месяце.

Напомним, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России полностью прекратил работу после пожара, возникшего в результате атаки беспилотников. На восстановление поврежденного оборудования может потребоваться до шести месяцев.

Кроме того, в ночь на 13 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават в Республике Башкортостан.

Отметим, из-за дефицита горючего, вызванного серией украинских ударов по российским НПЗ, страна-агрессор начала импортировать бензин из Индии.

РБК-Украина также писало, что атаки украинских дронов на российские НПЗ привели к масштабному топливному кризису в РФ. На фоне дефицита логистические компании сокращают маршруты перевозок и существенно увеличивают тарифы.

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