Україна атакувала 18 регіонів Росії сотнями дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

Як стверджують у ворожому оборонному відомстві, ЗСУ розпочали атаку ще о 20:00 29 вересня. Також вказано, що вона тривала до 08:00 30 вересня.

За цей період часу російська ППО намагалася подавити та знищити сотні українських дронів над 18 регіонами.

МО РФ традиційно не розкриває кількість БпЛА, якими Україна завдавала ударів, однак зі звіту відомства зрозуміло, що йдеться про понад 400 одиниць.

Цього разу у зоні ураження знаходилися:

Бєлгородська область;

Брянська область;

Волгоградська область;

Воронежська область;

Костромська область;

Курська область;

Орловська область;

Пензенська область;

Ростовська область;

Рязанська область;

Самарська область;

Саратівська область;

Ульянівська область;

Московський регіон;

Республіка Башкортостан;

окупований Крим;

Республіка Татарстан;

Пермський край.

У Міноборони РФ стверджують, що їхні сили ППО нібито змогли знешкодити 384 українські БпЛА.