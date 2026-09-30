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Україна атакувала 18 регіонів Росії сотнями дронів

09:11 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Україна атакувала 18 регіонів Росії сотнями дронів Фото: Україна знову масовано атакувала РФ (mchs_official)
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Сили оборони України здійснили новий повітряний напад на різні регіони країни-агресорки Росії протягом минулої ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

Як стверджують у ворожому оборонному відомстві, ЗСУ розпочали атаку ще о 20:00 29 вересня. Також вказано, що вона тривала до 08:00 30 вересня.

За цей період часу російська ППО намагалася подавити та знищити сотні українських дронів над 18 регіонами.

МО РФ традиційно не розкриває кількість БпЛА, якими Україна завдавала ударів, однак зі звіту відомства зрозуміло, що йдеться про понад 400 одиниць.

Цього разу у зоні ураження знаходилися:

  • Бєлгородська область;
  • Брянська область;
  • Волгоградська область;
  • Воронежська область;
  • Костромська область;
  • Курська область;
  • Орловська область;
  • Пензенська область;
  • Ростовська область;
  • Рязанська область;
  • Самарська область;
  • Саратівська область;
  • Ульянівська область;
  • Московський регіон;
  • Республіка Башкортостан;
  • окупований Крим;
  • Республіка Татарстан;
  • Пермський край.

У Міноборони РФ стверджують, що їхні сили ППО нібито змогли знешкодити 384 українські БпЛА.

До речі, раніше РБК-Україна розповідало, як українські захисники відбивали нічну атаку РФ та скільки цілей встигли знищити.

Також ми писали, що Росія розширює дронопорт, з якого атакує Київ.

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