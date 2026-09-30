Украина атаковала 18 регионов России сотнями дронов

Силы обороны Украины совершили новое воздушное нападение на разные регионы страны-агрессорки России в минувшую ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Как утверждают во вражеском оборонном ведомстве, ВСУ начали атаку еще в 20:00 29 сентября. Также указано, что она продлилась до 08:00 30 сентября.

За это время российская ПВО пыталась подавить и уничтожить сотни украинских дронов над 18 регионами.

МО РФ традиционно не раскрывает количество БПЛА, которыми Украина наносила удары, однако из отчета ведомства понятно, что речь идет о более чем 400 единицах.

На этот раз в зоне поражения находились:

Белгородская область;

Брянская область;

Волгоградская область;

Воронежская область;

Костромская область;

Курская область;

Орловская область;

Пензенская область;

Ростовская область;

Рязанская область;

Самарская область;

Саратовская область;

Ульяновская область;

Московский регион;

Республика Башкортостан;

оккупированный Крым;

Республика Татарстан;

Пермский край.

В Минобороны РФ утверждают, что их силы ПВО якобы смогли обезвредить 384 украинских БПЛА.