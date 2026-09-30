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РФ уночі била по Україні різними типами ракет і дронів: скільки цілей знешкоджено

08:33 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Юлія Капітонова
РФ уночі била по Україні різними типами ракет і дронів: скільки цілей знешкоджено Фото: ППО звітує про результати своєї роботи (Getty Images)
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Протягом минулої ночі російські загарбники атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також БпЛА. Сили ППО змогли знищити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Основним напрямком удару була Київська облать.

Під час нової атаки ворог застосував:

  • протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс" із Курської області РФ;
  • балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 із Воронезької та Брянської областей РФ;
  • 188 ударних БпЛА типу Shahed (з яких 86 - реактивні); БпЛА типу "Гербера"; дрони-імітатори типу "Пародія".

Цього разу до відбиття атаки РФ були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або придушила 160 повітряних цілей:

  • 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400/"Циркон"/"Онікс";
  • 155 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучення засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Станом на ранок в українському небі досі залишаються ворожі безпілотники. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Раніше РБК-Україна розповідало, що глава Міноборони Хмара дав нове важливе завдання силам ППО.

Також ми писали, як захисники відбивали ворожу атаку протягом 29 вересня.

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