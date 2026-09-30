РФ уночі била по Україні різними типами ракет і дронів: скільки цілей знешкоджено
Протягом минулої ночі російські загарбники атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також БпЛА. Сили ППО змогли знищити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Основним напрямком удару була Київська облать.
Під час нової атаки ворог застосував:
- протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс" із Курської області РФ;
- балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 із Воронезької та Брянської областей РФ;
- 188 ударних БпЛА типу Shahed (з яких 86 - реактивні); БпЛА типу "Гербера"; дрони-імітатори типу "Пародія".
Цього разу до відбиття атаки РФ були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або придушила 160 повітряних цілей:
- 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400/"Циркон"/"Онікс";
- 155 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів.
Водночас зафіксовано влучення засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.
Станом на ранок в українському небі досі залишаються ворожі безпілотники. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Раніше РБК-Україна розповідало, що глава Міноборони Хмара дав нове важливе завдання силам ППО.
Також ми писали, як захисники відбивали ворожу атаку протягом 29 вересня.