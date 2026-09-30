Росія розширює дронопорт, з якого атакує Київ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Стратегічна авіація" в Telegram.

За даними каналу, роботи з розширення дронопорту не припинялися протягом останніх чотирьох тижнів. На південний схід від уже наявних пускових установок з'явився новий майданчик із вісьмома куполоподібними укриттями для реактивних БпЛА та новою пусковою установкою.

Крім того, там підготували асфальтовані майданчики ще для восьми укриттів і двох пускових установок.

На початку вересня шість гаражів для ударних безпілотників ще будували. Тепер їх уже добудували. Уздовж під'їзної дороги також з'явилися 14 нових гаражів.

Росія посилює захист дронів

Частину наземних укриттів на території дронопорту переробили на підземні. За оцінкою авторів моніторингу, це має значно ускладнити їхнє знищення: пряме влучання дрона може пошкодити покриття, тоді як для повного знищення споруди знадобиться значна кількість влучань.

На місці однієї зі споруд для зберігання безпілотників при цьому звели футбольне поле.

Окремо супутникові знімки показали роботи біля наявних пускових установок для "Герань-5". Там облаштували майданчики ще для шести установок.

Поруч також будують вежі. Як припускають автори моніторингу, їх можуть використовувати для натягування протидронових сіток та забезпечення зв'язку.

Збільшення кількості пускових установок уже впливає на структуру російських атак по Києву. За даними "Стратегічної авіації", частка "Герань-5" серед усіх безпілотників, які запускають по столиці, зараз становить близько 75%. Ще місяць тому цей показник був на рівні близько 10%.

"Хотіли б зазначити, що результати зведення більшої кількості пускових вже помітні: коефіцієнт дронів "Герань-5" серед всіх БпЛА, які запускають по Києву, зараз близько 75% (місяць тому був близько 10%)", – йдеться у повідомленні.

Дронопорт продовжують розширювати

За оцінкою фахівців, роботи на "Цимбулові" триватимуть і надалі. У північно-східній частині об'єкта супутники зафіксували будівельну техніку на території, яка раніше не використовувалася. Ймовірно, там можуть зводити нові складські приміщення.

Водночас зі збільшенням кількості складських споруд росіяни залишають дедалі менше безпілотників просто неба. Якщо наприкінці літа на відкритій території перебувало майже 100 БпЛА, то тепер їхня кількість, за даними моніторингу, ледь сягає десяти.

Таким чином, розосередження безпілотників, будівництво нових укриттів і збільшення кількості пускових установок мають ускладнити ураження дронопорту.