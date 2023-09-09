UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна – Англія: Ребров викреслив трьох зайвих на матч відбору до Євро-2024

Фото: Сергій Ребров на тренуванні "синьо-жовтих" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим визначився з переліком виконавців, які зможуть вийти проти збірної Англії у 5-му турі кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

До фінальної заявки головний тренер узяв 23-х виконавців. Із тих футболістів, які перебувають у таборі збірної, Ребров не взяв оборонця Олександра Тимчика, хавбека Олександра Піхальонка та вінгера Олександра Зубкова. Натомість у списку Андрій Ярмоленко, який пропустив 2 тижні через ушкодження.

Шанс дебютувати в збірній України матиме півзахисник донецького "Шахтаря" Єгора Назарини. Повернулися до лав "синьо-жовтих" оборонець Богдан Михайліченко, хавбек Олександр Зінченко та нападник Роман Яремчук. Двоє останніх не грали в червні через травми.

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Англія (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Денис Попов, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Єгор Назарина, 21. Олександр Караваєв

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат

Нагадаємо, вранці підготували анонс зустрічі України та Англії у кваліфікації до Євро-2024.

До слова, напередодні розібрали скандальний гол-фантом Девіча Англії на домашньому Євро-2012.

Нагадаємо, раніше пригадали шедевр хавбека "Дніпра" Назаренка у ворота збірної Англії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниСергей Ребров