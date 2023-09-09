Україна – Англія: Ребров викреслив трьох зайвих на матч відбору до Євро-2024

Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

До фінальної заявки головний тренер узяв 23-х виконавців. Із тих футболістів, які перебувають у таборі збірної, Ребров не взяв оборонця Олександра Тимчика, хавбека Олександра Піхальонка та вінгера Олександра Зубкова. Натомість у списку Андрій Ярмоленко, який пропустив 2 тижні через ушкодження.

Шанс дебютувати в збірній України матиме півзахисник донецького "Шахтаря" Єгора Назарини. Повернулися до лав "синьо-жовтих" оборонець Богдан Михайліченко, хавбек Олександр Зінченко та нападник Роман Яремчук. Двоє останніх не грали в червні через травми.

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Англія (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Денис Попов, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Єгор Назарина, 21. Олександр Караваєв

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат