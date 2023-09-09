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Украина – Англия: Ребров вычеркнул трех лишних на матч отбора к Евро-2024

Фото: Сергей Ребров на тренировке "сине-желтых" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Сергеем Ребровым определился с перечнем исполнителей, которые смогут выйти против сборной Англии в 5-м туре квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Англия состоится 9 сентября в польском Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

В финальную заявку главный тренер взял 23 исполнителя. Из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной, Ребров не взял защитника Александра Тымчика, хавбека Александра Пихаленка и вингера Александра Зубкова. Зато в списке Андрей Ярмоленко, пропустивший 2 недели из-за повреждения.

Шанс дебютировать в сборной Украины будет у полузащитника донецкого "Шахтера" Егора Назарины. Вернулись в ряды "сине-желтых" защитник Богдан Михайличенко, хавбек Александр Зинченко и нападающий Роман Яремчук. Двое последних не играли в июне из-за травм.

Официальная заявка национальной команды на матч Украина – Англия (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Денис Попов, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Егор Назарина, 21. Александр Караваев

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат

Напомним, утром подготовили анонс встречи Украины и Англии в квалификации к Евро-2024.

К слову, накануне разобрали скандальный гол-фантом Девича Англии на домашнем Евро-2012.

Напомним, ранее вспомнили шедевр хавбека "Днепра" Назаренко в ворота сборной Англии.

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Сборная УкраиныСергей Ребров