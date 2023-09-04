Україна – Англія: де дивитися матч кваліфікації до Євро-2024

Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо). У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Передматчева студія розпочнеться о 18-й годині. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти британців буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Після чотирьох турів відбору Англія залишається лідером групи C (12 очок). Збірна України провела на поєдинок менше, набрала 6 пунктів і йде другою. Натомість безнадійний аутсайдер квінтету – мальтійці з чотирма поразками.