Украина – Англия: где смотреть матч квалификации к Евро-2024

Матч Украина – Англия состоится 9 сентября в польском Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т.д.). В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия начнется в 18 часов. Трансляция встречи "сине-желтых" против британцев будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

После четырех туров отбора Англия остается лидером группы C (12 очков). Сборная Украины провела на поединок меньше, набрала 6 пунктов и идет по второй. Но безнадежный аутсайдер квинтета – мальтийцы с четырьмя поражениями.