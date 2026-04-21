UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Україна аналізує оновлені військові плани РФ і готує відповідь, - Зеленський

21:09 21.04.2026 Вт
2 хв
Президент заявив, що ЗСУ розуміють плани і пріоритети противника
aimg Анастасія Никончук
Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво країни детально проаналізувало плани армії РФ і вже визначило подальші кроки для протидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Володимира Зеленського в мережі Telegram.

Читайте також: Зеленський анонсував рішення для мотивації війська

"Сьогодні детально говорили з військовими - була доповідь Головнокомандувача Сирського (головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський - ред.) і начальника Генерального штабу Гнатова (начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов - ред.). Ми розуміємо, що в планах у російської армії і які в них пріоритети: є відповідні карти. Є деталі. Ми будемо протидіяти. Сили і засоби для цього визначені", - зазначив президент.

Також гарант зробив заяву про санкції та неефективність дипломатії, яка не здатна зупинити РФ.

"Узгодив і наші наступні операції - українські далекобійні санкції працюватимуть і знижуватимуть російські можливості. Війну потрібно завершувати, і дипломатія сама себе не наблизить, потрібен тиск на агресора, щоб війна йшла до завершення", - заявив Зеленський.

Реакція на дії Росії

Президент зазначив, що зниження санкційного та політичного тиску з боку партнерів частково вплинуло на зростання амбіцій російської сторони. У відповідь Україна посилює власні спроможності, включно із застосуванням безпілотників та активізацією підрозділів.

Подальші кроки

Зеленський повідомив, що вже затверджено перелік наступних операцій. Також визначено першочергові потреби фронту, які мають бути реалізовані найближчим часом.

Окремо президент подякував українським військовослужбовцям за результати на передовій і наголосив на важливості їхнього внеску в захист країни та громадян.

Нагадуємо, що Зеленський заявив, що можливий вихід українських сил із Донецької та Луганської областей став би стратегічною поразкою для ЗСУ, при цьому Росія, за його словами, не демонструє готовності завершити війну на справедливих умовах.

Зазначимо, що Зеленський повідомив, що Україна відновила пошкоджену внаслідок російського обстрілу ділянку нафтопроводу "Дружба", і вона готова до відновлення роботи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
