Украина анализирует обновленные военные планы РФ и готовит ответ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство страны детально проанализировало планы армии РФ и уже определило дальнейшие шаги для противодействия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Владимира Зеленского в сети Telegram.
"Сегодня подробно говорили с военными – был доклад Главнокомандующего Сырского (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - ред.) и начальника Генерального штаба Гнатова (начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов - ред.). Мы понимаем, что в планах у российской армии и какие у них приоритеты: есть соответствующие карты. Есть детали. Мы будем противодействовать. Силы и средства для этого определены", - отметил президент.
Также гарант сделал заявление о санкциях, и неефективности дипломатии, которая не способна остановить РФ.
"Согласовал и наши следующие операции – украинские дальнобойные санкции будут работать и снижать российские возможности. Войну нужно завершать, и дипломатия сама себя не приблизит, нужен давление на агрессора, чтобы война шла к завершению", – заявил Зеленский.
Президент отметил, что снижение санкционного и политического давления со стороны партнеров частично повлияло на рост амбиций российской стороны. В ответ Украина усиливает собственные возможности, включая применение беспилотников и активизацию подразделений.
Зеленский сообщил, что уже утвержден перечень следующих операций. Также определены первоочередные потребности фронта, которые должны быть реализованы в ближайшее время.
Отдельно президент поблагодарил украинских военнослужащих за результаты на передовой и подчеркнул важность их вклада в защиту страны и граждан.
