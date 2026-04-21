Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украина анализирует обновленные военные планы РФ и готовит ответ, - Зеленский

21:09 21.04.2026 Вт
2 мин
Президент заявил, что ВСУ понимают планы и приоритеты противника
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство страны детально проанализировало планы армии РФ и уже определило дальнейшие шаги для противодействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Владимира Зеленского в сети Telegram.

Читайте также: Зеленский анонсировал решения для мотивации войска

"Сегодня подробно говорили с военными – был доклад Главнокомандующего Сырского (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - ред.) и начальника Генерального штаба Гнатова (начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов - ред.). Мы понимаем, что в планах у российской армии и какие у них приоритеты: есть соответствующие карты. Есть детали. Мы будем противодействовать. Силы и средства для этого определены", - отметил президент.

Также гарант сделал заявление о санкциях, и неефективности дипломатии, которая не способна остановить РФ.

"Согласовал и наши следующие операции – украинские дальнобойные санкции будут работать и снижать российские возможности. Войну нужно завершать, и дипломатия сама себя не приблизит, нужен давление на агрессора, чтобы война шла к завершению", – заявил Зеленский.

Реакция на действия России

Президент отметил, что снижение санкционного и политического давления со стороны партнеров частично повлияло на рост амбиций российской стороны. В ответ Украина усиливает собственные возможности, включая применение беспилотников и активизацию подразделений.

Дальнейшие шаги

Зеленский сообщил, что уже утвержден перечень следующих операций. Также определены первоочередные потребности фронта, которые должны быть реализованы в ближайшее время.

Отдельно президент поблагодарил украинских военнослужащих за результаты на передовой и подчеркнул важность их вклада в защиту страны и граждан.

Напоминаем, что Зеленский заявил, что возможный выход украинских сил из Донецкой и Луганской областей стал бы стратегическим поражением для ВСУ, при этом Россия, по его словам, не демонстрирует готовности завершить войну на справедливых условиях.

Отметим, что Зеленский сообщил, что Украина восстановила поврежденный в результате российского обстрела участок нефтепровода "Дружба", и он готов к возобновлению работы.

