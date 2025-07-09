Україна у 2026 році потребуватиме понад 40 млрд доларів зовнішньої підтримки, - Шмигаль
Потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаться на рівні понад 40 млрд доларів.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на засіданні керівного комітету Української платформи донорів.
"Уряд наприкінці червня подав зміни до закону про державний бюджет, де передбачив збільшення видатків на обороноздатність країни майже на 10 млрд доларів. Це допоможе ефективно протидіяти ворогу", - зазначив Шмигаль.
Він підкреслив, що зовнішнє фінансування критично важливе для України, адже дозволяє спрямовувати власні ресурси на захист країни.
"Цього року Україна вже залучила 22 млрд доларів зовнішнього фінансування. Водночас викликом є 2026 рік. Наші потреби у зовнішньому фінансуванні залишаться на рівні понад 40 млрд доларів. Ключовим завданням має стати напрацювання механізмів та інструментів, які дозволять залучити ці кошти", - додав прем'єр.
Міжнародна допомога Україні
Нагадаємо, у червні Міжнародний валютний фонд завершив восьмий перегляд програми співпраці з Україною. Це дасть змогу Україні отримати півмільярда доларів.
Зауважимо, що чотирирічна програма фонду з Україною на 2023-2027 роки обсягом 15,5 млрд доларів є частиною міжнародного пакета підтримки України.
Раніше повідомлялось, що лише у 2025 році Україна може отримати 2,7 млрд доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.
Додамо, що за очікуваннями, загальна сума зовнішнього фінансування у 2025 році становитиме 55 млрд доларів, здебільшого за програмою Україна за програмою ERA Loans (за рахунок російських активів). Проте, частина з цих коштів буде витрачена лише у 2026 році.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.