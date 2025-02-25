Україна у 2024 році отримала 500 тисяч снарядів в рамках чеської ініціативи, - Фіала
Минулого року Україна отримала 500 тисяч артилерійських снарядів, закуплених за межами Європи в рамках ініціативи Чехії.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrons.
Як повідомляється, загалом 18 країн, включно з Канадою, Німеччиною та Португалією, зібрали близько 1,8 млрд доларів до червня 2024 року на купівлю 155-міліметрових снарядів для України.
Першу партію боєприпасів було відправлено в червні 2024 року.
"Ініціатива, відома як чеська ініціатива щодо боєприпасів, забезпечила постачання 500 тисяч артилерійських снарядів 155-міліметрового калібру", - сказав Фіала.
За його словами, у 2024 році Чехія виступила посередником у постачанні загалом близько 1,5 млн снарядів.
Він додав, що Прага продовжує відправляти в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів на місяць.
Постачання боєприпасів частково компенсують невиконання обіцянки ЄС поставити Україні мільйон снарядів до кінця березня цього року, яка зірвалася через обмеженість виробничих потужностей.
Чеська ініціатива
Нагадаємо, у 2024 році Чехія змогла забезпечити значну кількість боєприпасів для України, зокрема, за рахунок закупівель у країнах за межами Євросоюзу. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів.
У червні Україна отримала першу партію снарядів.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала раніше заявляв, що до кінця 2024 року Україна отримає ще близько 500 тисяч боєприпасів у межах цієї ініціативи.
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