Украина в 2024 году получила 500 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы, - Фиала

В прошлом году Украина получила 500 тысяч артиллерийских снарядов, закупленных за пределами Европы в рамках инициативы Чехии.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons .

Как сообщается, в общем 18 стран, включая Канаду, Германию и Португалию, собрали около 1,8 млрд долларов до июня 2024 года на покупку 155-миллиметровых снарядов для Украины.

Первая партия боеприпасов была отправлена в июне 2024 года.

"Инициатива, известная как чешская инициатива по боеприпасам, обеспечила поставки 500 тысяч артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра", - сказал Фиала.

По его словам, в 2024 году Чехия выступила посредником в поставке всего около 1,5 млн снарядов.

Он добавил, что Прага продолжает отправлять в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

Поставки боеприпасов частично компенсируют невыполнение обещания ЕС поставить Украине миллион снарядов до конца марта этого года, которое сорвалось из-за ограниченности производственных мощностей.