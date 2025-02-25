Украина в 2024 году получила 500 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы, - Фиала
В прошлом году Украина получила 500 тысяч артиллерийских снарядов, закупленных за пределами Европы в рамках инициативы Чехии.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.
Как сообщается, в общем 18 стран, включая Канаду, Германию и Португалию, собрали около 1,8 млрд долларов до июня 2024 года на покупку 155-миллиметровых снарядов для Украины.
Первая партия боеприпасов была отправлена в июне 2024 года.
"Инициатива, известная как чешская инициатива по боеприпасам, обеспечила поставки 500 тысяч артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра", - сказал Фиала.
По его словам, в 2024 году Чехия выступила посредником в поставке всего около 1,5 млн снарядов.
Он добавил, что Прага продолжает отправлять в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов в месяц.
Поставки боеприпасов частично компенсируют невыполнение обещания ЕС поставить Украине миллион снарядов до конца марта этого года, которое сорвалось из-за ограниченности производственных мощностей.
Чешская инициатива
Напомним, в 2024 году Чехия смогла обеспечить значительное количество боеприпасов для Украины, в частности, за счет закупок в странах за пределами Евросоюза. Реализация этого проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке международных партнеров.
В июне Украина получила первую партию снарядов.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявлял, что до конца 2024 года Украина получит еще около 500 тысяч боеприпасов в рамках этой инициативы.
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