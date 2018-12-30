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В "Укравтодоре" сообщили о состоянии проезда на дорогах страны

Новости » Инфраструктура    30.12.2018 - 10:30
В "Укравтодоре" сообщили о состоянии проезда на дорогах страны
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен

В Украине по состоянию на утро 30 декабря проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укравтодора" в Facebook.

Как отмечается, состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Днепропетровской, Луганской областях - местами заснеженное, в Черкасской области - местами гололедица.

В настоящее время продолжаются работы по обработке участков дорог противогололедными материалами и расчистке покрытия дорог и обочин на всю ширину от остатков снега.

"На перевальных участках дорог осадки в виде снега с дождем в Закарпатской области. Температура воздуха от -4 до +1 градуса. Состояние покрытия в большинстве мокрое, на Ужоцком перевале - снежная каша, на Вишковском перевале - местами заснежено", - говорится в сообщении.

В &quot;Укравтодоре&quot; сообщили о состоянии проезда на дорогах страны

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 30 декабря, существенных осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица.

Кроме того, по данным синоптиков, в реках Украина 30-31 декабря 2018 года ожидается подъем уровня воды.

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