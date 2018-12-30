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В Киеве сегодня ожидается гололедица

Новости » Общество    30.12.2018 - 08:14
В Киеве сегодня ожидается гололедица
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем около 0 градусов

В Киеве 30 декабря будет без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской государственной администрации (КГГА).

По данным Укргидрометцентра, сегодня будет облачно. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем около 0 градусов.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", - говорится в сообщении.

Напомним, "Украфтодор" сообщал, что по состоянию на утро 28 декабря в Украине обеспечен проезд по дорогам государственного значения. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов в движении нет, отметили в службе.

Ранее в Полтавской области сняли ограничение на въезд на территорию области для всех видов транспортов после прекращения снегопадов.

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