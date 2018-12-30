В "Укравтодорі" повідомили про стан проїзду на дорогах країни

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проїзд на дорогах державного значення забезпечено

В Україні станом на ранок 30 грудня проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укравтодору" у Facebook.

Як зазначається, стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокрий, у Дніпропетровській, Луганській областях - місцями засніжений, у Черкаській області - місцями ожеледиця.

Наразі тривають роботи по обробленню ділянок доріг протиожеледними матеріалами та розчищення покриття доріг та узбіч на повну ширину від залишків снігу.

"На перевальних ділянках доріг опади у вигляді сніг з дощем у Закарпатській області. Температура повітря від -4 до +1 градусу. Стан покриття в більшості мокрий, на Ужоцькому перевалі - снігова каша, на Вишківському перевалі - місцями засніжено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 30 грудня, істотних опадів не очікується, на дорогах місцями ожеледиця.

Крім того, за даними синоптиків, в річках Україна 30-31 грудня 2018 року очікується підйом рівня води.