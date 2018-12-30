ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В "Укравтодорі" повідомили про стан проїзду на дорогах країни

Новини » Інфраструктура    30.12.2018 - 10:30
В "Укравтодорі" повідомили про стан проїзду на дорогах країни
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проїзд на дорогах державного значення забезпечено

В Україні станом на ранок 30 грудня проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укравтодору" у Facebook.

Як зазначається, стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокрий, у Дніпропетровській, Луганській областях - місцями засніжений, у Черкаській області - місцями ожеледиця.

Наразі тривають роботи по обробленню ділянок доріг протиожеледними матеріалами та розчищення покриття доріг та узбіч на повну ширину від залишків снігу.

"На перевальних ділянках доріг опади у вигляді сніг з дощем у Закарпатській області. Температура повітря від -4 до +1 градусу. Стан покриття в більшості мокрий, на Ужоцькому перевалі - снігова каша, на Вишківському перевалі - місцями засніжено", - йдеться у повідомленні.

В &quot;Укравтодорі&quot; повідомили про стан проїзду на дорогах країни

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 30 грудня, істотних опадів не очікується, на дорогах місцями ожеледиця.

Крім того, за даними синоптиків, в річках Україна 30-31 грудня 2018 року очікується підйом рівня води

"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах України "Укравтодор" повідомив про ситуацію на дорогах країни ввечері
Новини України Укравтодорпроезд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся