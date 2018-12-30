Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Украины

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Негативных последствий не ожидается

В реках Украина 30-31 декабря 2018 года ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, негативных последствий не ожидается.

"По данным Гидрометцентра, 30-31 декабря будет продолжаться повышение уровней воды в реках бассейна Западного Буга, притоках Припяти на 0,1 - 0,5 м над уровнями на 8 часов 27 декабря, без негативных последствий. На притоках Припяти будет происходить дальнейшее ослабление ледовых явлений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 30 декабря 2018 года, существенных осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица. По данным Укргидрометцентра, сегодня будет облачно, ветер 5-10 м/с.

Также сообщалось, что в Украине средняя месячная температура в январе ожидается от 0 до -4 градусов мороза, в Крыму до 3 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений, месячное количество осадков ожидается 27-55 мм.