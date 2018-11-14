В "Укравтодоре" сообщили о расчистке дорог от снега в Кировоградской области

Фото: расчистка дорог от снега (ukravtodor.gov.ua)

В Кировоградской области начали посыпать дороги в связи со снегопадом

В Кировоградской области в среду, 14 ноября, выпал первый снег. В госагентстве автомобильных дорог Украины сообщили о начале ликвидации последствий спігопаду, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Отмечается, что снег выпал в Голованевском, Гайворонском и Новоархангельского районов.

"Абсолютно вся техника, которая может быть задействована на зимнем эксплуатационном содержании, находится в круглосуточном дежурном режиме. Всего в работе три филиала задействовали более 10 машин и уже потратили около 100 тонн противогололедных материалов для ликвидации зимней скользкости", - отметили в "Укравтодоре".

Так, с 15.30 начали работать дорожные машины Голованевского райавтодора на государственной дороге Н-24 Благовещенское-Николаев. Гайворонськие дорожники работают на дорогах Т-0207 Джулинка-Гайворон-Благовещенское, Т-2415 Тальное-Каменече-Нерубайка-Голованевск-Благовещенское и на дороге Р-71 Одесса-Ивановка-Ананьев-Песчаная-Хащувате-Колодистое-Рижовка-/М-05/. Новоархангельские дорожникки обрабатывают дорогу М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка.

Напомним, в Киеве для ликвидации первого снегопада вышло более 300 единиц техники. В Киевской городской госадминистрации заявили, что ситуация на дорогах столицы стабилизируется к вечеру 14 ноября.