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Негода у Києві: у КМДА прогнозують стабілізацію ситуації на дорогах до вечора

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 16:02
Негода у Києві: у КМДА прогнозують стабілізацію ситуації на дорогах до вечора
Ілюстративне фото (facebook.com/kievavtodor)

Наразі "Київпастранс" працює в оперативному режимі

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян заявив, що ситуація на дорогах столиці, що утворилася через негоду у Києві, стабілізується до вечора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, наразі "Київпастранс" працює в оперативному режимі, транспорт через негоду курсує з відхиленням від графіку. 

"Загалом ситуація на контролі. "Київавтодор" працює на повну потужність. До вечора ситуація стабілізується", - зазначив Давтян.

За словами гендиректора "Київавтодору" Олександра Густєлєва, основна проблема із прибиранням снігу у Києві полягала в тому, що опади почалися у годину пік, що суттєво ускладнило роботу комунальних служб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через негоду у Києві виникло майже 300 дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Відзначимо, сьогодні в Києві випав перший сніг, через негоду в місті утворилися численні пробки, ускладнено рух громадського транспорту.

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