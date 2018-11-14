В "Укравтодорі" повідомили про розчистку доріг від снігу у Кіровоградській області

Фото: розчистка доріг від снігу (ukravtodor.gov.ua)

У Кіровоградській області почали посипати дороги у зв'язку зі снігопадом

У Кіровоградській області у середу, 14 листопада, випав перший сніг. У держагентстві автомобільних доріг України повідомили про початок ліквідації наслідків спігопаду, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Зазначається, що сніг випав у Голованівському, Гайворонському та Новоархангельському районах.

"Абсолютно вся техніка, що може бути задіяна на зимовому експлуатаційному утриманні, перебуває у цілодобовому черговому режимі. Загалом у роботі три філії задіяли більше 10 машин та вже витратили близько 100 тонн протиожеледних матеріалів для ліквідації зимової слизькості", - зазначили в "Укравтодорі".

Так, з 15.30 почали працювати дорожні машини Голованівського райавтодору на державній дорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв. Гайворонські дорожники працюють на дорогах Т-0207 Джулинка-Гайворон-Благовіщенське, Т-2415 Тальне-Кам’янече-Нерубайка-Голованівськ-Благовіщенське та на дорозі Р-71 Одеса-Іванівка-Ананьїв-Піщана-Хащувате-Колодисте-Рижовка-/М-05/. Новоархангельські дорожникки обробляють дорогу М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка.

Нагадаємо, у Києві для ліквідації першого снігопаду вийшло понад 300 одиниць техніки. У Київській міській держадміністрації заявили, що ситуація на дорогах столиці стабілізується до вечора 14 листопада.