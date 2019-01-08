В "Укравтодоре" сообщили, когда будет возобновлено движение транспорта в Запорожской области

Иллюстративное фото (facebook.com/sad.zp.com.ua)

Движение транспорта будет полностью восстановлено с 17:00

В Запорожской области с 17:00 будет полностью восстановлено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укравтодора".

Как отмечается, в связи с проведением комплекса мероприятий по очистке покрытия от снега и обработке его противогололедными материалами, с 17:00 будут сняты ограничения и возобновлено движение транспорта на:

а/д Т-08-19 Бильмак - /М-14/, км 0+000 – км 51+015 (от пгт. Бильмак, Билмацкий район кдо с. Осипенко, Бердянский район);

а/д Т-08-21 /Н-30/ - Приморск, км 0+000 – км 36+000 (от с. Ильино (с. Панфиловка), Черниговский район до г. Приморск, Приморский район).

Напомним, ранее в Запорожской области после расчистки снега частично сняли ограничения на дорогах государственного значения. Движение было восстановлено на трассах М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог), км 475 + 000 - км 604 + 086; и Н-30 Васильевка - Бердянск, км 45 + 000 - км 143 + 000.

Как сообщалось, в Киеве завтра, 9 января 2019 года, ожидается гололедица на дорогах, существенных осадков не ожидается. Завтра в столице будет облачно с прояснениями, ветер до 10 м/с, температура ночью от -12 до -14 градусов мороза, днем - от -7 до -9 градусов мороза.