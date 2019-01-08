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Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева 9 января

Новости » Общество    08.01.2019 - 15:04
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева 9 января
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Завтра в Киеве существенных осадков не ожидается

В Киеве завтра, 9 января 2019 года, ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, завтра в Киеве существенных осадков не ожидается. Сообщается, что 9 января в столице будет облачно с прояснениями, ветер до 10 м/с, температура ночью от -12 до -14 градусов мороза, днем - от -7 до -9 градусов мороза.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине завтра, 9 января 2019 года, ожидается снег и до -10 градусов мороза. Ночью ожидается до -16 градусов мороза.

Также сообщалось, что в Карпатах по состоянию на 8 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 127 см. Больше всего снега выпало на Драгобрате.

Как отмечалось, в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области сегодня, 8 января, сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня).

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