В "Укравтодорі" повідомили, коли буде відновлено рух транспорту у Запорізькій області

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Рух транспорту буде повністю відновлено з 17:00

У Запорізькій області з 17:00 буде повністю відновлено рух автомобільного транспорту на дорогах загального користування державного значення. Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укравтодору".

Як зазначається, у зв’язку з проведенням комплексу заходів з очищення покриття від снігу та оброблення його протиожиледними матеріалами, з 17:00 буде знято обмеження та відновлено рух транспорту на:

а/д Т-08-19 Більмак - /М-14/, км 0+000 – км 51+015 (від смт. Більмак, Більмацький район до с. Осипенко, Бердянський район);

а/д Т-08-21 /Н-30/ - Приморськ, км 0+000 – км 36+000 (від с. Ільїне (с. Панфілівка), Чернігівський район до м. Приморськ, Приморський район).

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області після розчищення снігу частково зняли обмеження на дорогах державного значення. Рух було відновлено на трасах М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог), км 475 + 000 - км 604 + 086; та Н-30 Василівка - Бердянськ, км 45 + 000 - км 143 + 000.

Як повідомлялося, у Києві завтра, 9 січня 2019 року, очікується ожеледиця на дорогах, істотних опадів не очікується. Завтра у столиці буде хмарно з проясненнями, вітер до 10 м/с, температура вночі від -12 до -14 градусів морозу, вдень - від -7 до -9 градусів морозу.