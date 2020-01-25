В "Укравтодоре" рассказали о состоянии проезда на дорогах

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

На дорогах госзначения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами

Почти на всей территории страны без осадков, только в Донецкой области местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

"По состоянию на 25.01.2020 почти на всей территории страны без осадков, только в Сумской и Донецкой областях местами небольшой дождь. Средняя температура воздуха 1-4. Покрытие на дорогах государственного значения в основном сухое, в Донецкой области местами гололедица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на перевалочных участках дорог без осадков. Состояние покрытия сухой, на Вышковском перевале местами заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 147 единицы техники и 206 рабочих", - информирует "Укравтодор".

Напомним, в пятницу сообщалось, что почти на всей территории страны без осадков, только в Харьковской области местами небольшой снег. Так, покрытие на дорогах государственного значения было преимущественно сухой, в Харьковской области мокрое, в Днепропетровской и Донецкой областях местами гололедица.

Как писало РБК-Украина ранее, 23 января в Украине было объявлено штормовое предупреждение.