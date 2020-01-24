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Снег и гололедица: водителей предупредили об ухудшении погоды и пробках

Новости » Общество     24.01.2020 - 09:06
Снег и гололедица: водителей предупредили об ухудшении погоды и пробках
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в Киеве образовались значительные пробки

Почти на всей территории страны без осадков, только в Харьковской области местами небольшой снег. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укравтодор".

Отмечается, что покрытие на дорогах государственного значения сухое,в Харьковской области мокрое, в Днепропетровской и Донецкой областях местами гололедица. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -3-8.

Кроме того, по данным Google Maps, в Киеве образовались значительные пробки. Затруднено движение транспорта на улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте и Набережном шоссе.

Снег и гололедица: водителей предупредили об ухудшении погоды и пробкахФото: пробки в Киеве (Google Maps)

Пробки образовались на Дарницком, Южном мостах и мосту имени Патона. Также зафиксированы пробки на Харьковском шоссе, возле станций метро "Черниговская", "Славутич", "Позняки".

Напомним, синоптики давали прогноз погоды на сегодня. Погода в Украине улучшится, температура воздуха поднимется до +6, но ночью холодно до -7. В столице сегодня прохладная погода. Идет небольшой снег. Днем +1+3, а ночью -2-4.

Ранее сообщалось, что метеорологическая зима до Киева еще не пришла.

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